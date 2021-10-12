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Vatandaşın Başvurusu Sonuçsuz Kalmıyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Vatandaşın Başvurusu Sonuçsuz Kalmıyor

Titizlikle İnceleniyor, Yapılan İşlemler ve Sonuçları Hakkında Bilgi Veriliyor.

Titizlikle İnceleniyor, Yapılan İşlemler ve Sonuçları Hakkında Bilgi Veriliyor…

Son 5 Ayda Gerçekleştirilen 335 Bin Başvurudan Yüzde 95, 66'sı Yani 320 Bin 905'i, Polis Merkezi Amirliklerinde Sonuçlandırıldı.

Polis Merkezi Amirliklerindeki Güven Masası aracılığı ile 07 Mayıs - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında toplam 335 bin 469 kişi başvuruda bulundu, başvurulardan yüzde 95, 66'sı yani 320 bin 905'i Polis Merkezi Amirliğinde sonuca ulaştırıldı.

Toplam başvurulardan yüzde 0, 54'ü yani bin 823'ü diğer kurum ve kuruluşlara, yüzde 3, 80'i yani 12 bin 741 de diğer Emniyet birimlerine yönlendirildi.

Tüm başvurular titizlikle incelendi, yapılan işlemler ve sonuçları hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Başvurusu hakkında bilgilendirilme yapılan kişi sayısı 217 bin 718 olarak kayıtlara geçti. Bilgilendirme yapılan kişilerin oransal büyüklüğü yüzde 67, 85'i buldu.

07 Mayıs - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan başvurulardan yüzde 32, 15'i yani ?103 bin 187'si hakkında ise bilgilendirme yapılamadı. Bilgilendirmenin neden yapılamadığı incelendiğinde bunda başvuru sahibinin telefonunun kapalı olması, telefona cevap verilmemesi, irtibat bilgisi verilmemesi vb. etkenler geçerli oldu. Bilgilendirme yapılması amacıyla müracaatçılara ulaşma çalışmaları halen devam etmektedir.

"Güven Masası" uygulaması, vatandaşlarımızın güler yüzle beklentilerine cevap verecek şekilde karşılanarak, hem Polis Merkezi Amirlikleri hem de Amirlikler dışındaki iş ve işlemleri ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 1 Eylül 2019 tarihinde hayata geçirildi.

Bu amaçla bin 297 Polis Merkezi Amirliğinde, 2 bin 862 kadın personel görevlendirildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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