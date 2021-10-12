Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Haberler | Yerel

Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor Denizli'de Artan korona vakaları endişelendiriyor, yine birçok alanda kalabalık görüntüler ortaya çıkıyor.

DENİZLİ (İHA) - Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor

DENİZLİ - Denizli'de Artan korona vakaları endişelendiriyor, yine birçok alanda kalabalık görüntüler ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre vaka sayısının arttığı Denizli'de, bazı vatandaşlar pandemi kurallarına aldırış etmeden çarşı ve merkezleri doldurması dikkatlerden kaçmadı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Denizli'de vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarının ihmali dolayısıyla endişelerini dile getirdi. Bir önceki haftaya göre 25 Eylül-1 Ekim haftasında vaka yoğunluğu en çok artan iller sıralamasında Denizli ise dokuzuncu sırada yer aldı. Tüm uyarı ve önlemlere rağmen Denizliler ise kentin işlek cadde ve merkezlerini doldurarak, kuralları altüst ediyor. Rehavetin arttığı kentte dışarı çıkanlar maske ve mesafe kurallarına uymazken, çocukların ve bebeklerin bile bulaş riskinin yüksek olduğu bölgelerde maskesiz bir şekilde dolaştırılması görenleri şaşırtıyor. Vatandaşların alışveriş gibi bahanelere sığınarak sokaklara akın ettiği kentte pandemi kuralları hiçe sayılıyor.

İşten çıkıp evine giderken dahi endişelendiğini kaydeden Adnan Egdir, "İnsanların rehavete çok fazla kapılması, maske ve mesafeye eskisi gibi dikkat etmemesinden dolayı artış yaşanıyor. Birde alışveriş merkezlerinde gıda ürünü alan vatandaşların iç içe çok olması vaka sayılarının artmasına sebep oluyor. Pandeminin başında olduğu gibi çok fazla dikkat ederek bunu önleyebiliriz" dedi.

Alışveriş yapmak için dışarıya çıktığını söyleyen Ramazan Gözer ise, "Vatandaşlarımız mesafeyi korumuyor. Bunun yanında maskede takmadıkları için vaka artıyor. Bana göre şu an her şey normal görünüyor. Maske ve mesafe yeterli. Ben aşının çok önemli olduğuna inanıyorum. Ben aşımı yaptım ve maske çok kullanmıyorum. Aşı çok önemli" diye konuştu.

Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor

Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor

Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor

Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor
İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Mustafa Keser Okan Bayülgen Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Burak Elmas Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Hakan Binbaşgil Münir Karaloğlu Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 21:20:26. #1.11#