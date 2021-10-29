Vatan Caddesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı - Haberler
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Vatan Caddesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Vatan Caddesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı Vatan Caddesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

İSTANBUL - Vatan Caddesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi'ni kullanmak isteyen sürücüler trafik ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi.

Vatan Caddesi'ne giden tüm yollara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafik polisleri tarafından saat 07.00'da barikatlar konuldu. Bu güzergahı kullanmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince alternatif yollar olan Turgut Özal Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi'ne yönlendirildi.

Caddeye bağlanan yollar kapatıldı

Bariyerlerle araç ulaşımına kapatılan yollar şöyle: Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal Yolu'ndan Vatan Caddesi'ne giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar.

Vatan Caddesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Vatan Caddesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Vatan Caddesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

Vatan Caddesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Son Dakika Haberleri
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