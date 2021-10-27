VASKİ'den borç yapılandırma açıklaması

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına' ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı kanundan yararlanan mükelleflerin ilk taksit ödemelerine ilişkin önemli duyuruda bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "3 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına' ilişkin kanun yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı kanun kapsamında; mükelleflerin, yapılandırmalarının bozulmaması için peşin veya ilk taksit ödemelerini 1 Kasım 2021 Pazartesi Günü'ne kadar yapmaları gerekmektedir" denildi.

"İlk taksit için son ödeme tarihi 1 Kasım"

İlk taksitin son ödeme tarihinin 1 Kasım olduğu belirtilen açıklamada ise "7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresinin 30 Eylül 2021 tarihinde sona ermesinin ardından kanun kapsamında öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline denk gelmesinden dolayı 1 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitimi olarak belirlenmiştir. İkinci taksit ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksidin mutlaka zamanında ödenmesi gerekmektedir" denildi.

"28-29 Ekim tarihlerinde vezneler açık"

28-29 Ekim tarihlerinde veznelerin açık olacağı belirtilen açıklamada, "Ödeme noktalarında yoğunluk oluşmaması adına vatandaşların işlemlerini rahat gerçekleştirebilmesi için resmi tatil olan 28-29 Ekim 2021 (Perşembe - Cuma) günleri merkez veznelerimiz hizmet verecektir. Ayrıca vatandaşlar VASKİ web sitesi üzerinden online işlemler veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeme gerçekleştirebilecektir. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir" denildi. - VAN

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