Varank: "2021'de hedefimiz 17 OSB projesini daha tamamlamak" - Haberler
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Varank: "2021'de hedefimiz 17 OSB projesini daha tamamlamak"

AA - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 19. Olağan Genel Kurulu' toplantısında konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 19. Olağan Genel Kurulu' toplantısında konuştu. (1)

Varank: 2021'de hedefimiz 17 OSB projesini daha tamamlamak

Varank: 2021'de hedefimiz 17 OSB projesini daha tamamlamak

Varank: 2021'de hedefimiz 17 OSB projesini daha tamamlamak

Varank: 2021'de hedefimiz 17 OSB projesini daha tamamlamak

Varank: 2021'de hedefimiz 17 OSB projesini daha tamamlamak

Varank: 2021'de hedefimiz 17 OSB projesini daha tamamlamak

Varank:
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