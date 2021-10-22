Varank: "2021'de hedefimiz 17 OSB projesini daha tamamlamak"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 19. Olağan Genel Kurulu' toplantısında konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 19. Olağan Genel Kurulu' toplantısında konuştu. (1)