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Varank: "Kadınlar yaptıkları işlerde daha yürekli ve daha korkusuzlar"

AA - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Ödüllerin takdimi Hatıra fotoğraf çekimi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM 2021 İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması

Ödüllerin takdimi

Hatıra fotoğraf çekimi

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM 2021 İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde konuştu. (3)

Varank: Kadınlar yaptıkları işlerde daha yürekli ve daha korkusuzlar

Varank: Kadınlar yaptıkları işlerde daha yürekli ve daha korkusuzlar

Varank: Kadınlar yaptıkları işlerde daha yürekli ve daha korkusuzlar

Varank:
AA - Son Dakika Haberleri
Bakan Varank'tan Akşener'e eleştiri: 'Bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok'

Bakan Varank'tan Akşener'e eleştiri: "Bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok"
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Haber: Varank: 'Kadınlar yaptıkları işlerde daha yürekli ve daha korkusuzlar' - Haberler
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