Varank: "Kadınlar yaptıkları işlerde daha yürekli ve daha korkusuzlar"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Ödüllerin takdimi Hatıra fotoğraf çekimi KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM 2021 İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Ödüllerin takdimi
Hatıra fotoğraf çekimi
KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM 2021 İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde konuştu. (3)