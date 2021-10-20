Varank: "Hedefimiz Trabzon'u bölgesinin ve ülkemizin önemli merkezlerinden biri haline getirmektir"
AA / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Projeleri'nin imza töreninde konuştu.
TRABZON (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Projeleri'nin imza töreninde konuştu. (1)