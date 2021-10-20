Varank: "Hedefimiz Trabzon'u bölgesinin ve ülkemizin önemli merkezlerinden biri haline getirmektir" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Varank: "Hedefimiz Trabzon'u bölgesinin ve ülkemizin önemli merkezlerinden biri haline getirmektir"

AA / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Projeleri'nin imza töreninde konuştu.

TRABZON (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması TRABZON - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Projeleri'nin imza töreninde konuştu. (1)

Varank: Hedefimiz Trabzon'u bölgesinin ve ülkemizin önemli merkezlerinden biri haline getirmektir

Varank: Hedefimiz Trabzon'u bölgesinin ve ülkemizin önemli merkezlerinden biri haline getirmektir

Varank: Hedefimiz Trabzon'u bölgesinin ve ülkemizin önemli merkezlerinden biri haline getirmektir

Varank:
AA / Hasan Taşcan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title