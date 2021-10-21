Vanlı anneler: "Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" - Haberler
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Vanlı anneler: "Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vanlı anneler:

Van'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 32 ailenin evlat mücadelesi sürüyor.

VAN (İHA) - Van'da evlatlarının terör örgütü Pkk tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 32 ailenin evlat mücadelesi sürüyor.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önünde başlattıkları eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor. Aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"BİZ DOĞRU YOLDAYIZ"

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, evlatları için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Doğru yolda olduklarını ifade eden Sancar, "Benim ciğerim nasıl yanıyorsa Rabbim onların ciğerini de öyle yaksın. 10 yıldır kızımın acısıyla yaşıyorum. Her yerde kızımın eksikliği var. Artık kolum, kanatlarım kırılmış. Bu haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz doğru yoldayız. Onlar katil oldukları için gelip bir açıklama yapmıyor. Onlarda o cesaret varsa gelsinler. Gelmiyorlar, çünkü suçlu olduklarını, katil ve hain olduklarını biliyorlar. Biz artık onları Allah'a havale ediyoruz" dedi.

Anne Güleser Alkan da evladının PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, oğlunun bir an önce kendisine dönmesini isteyerek, "Yunus artık dayanamıyorum. Annene gel. Yıllardır peşine düştüm, çık gel" diye konuştu.

(Yılmaz Sönmez - Yunus Tuğrul-İHA)

Vanlı anneler: Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz

Vanlı anneler: Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz

Vanlı anneler: Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz

Vanlı anneler: Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz

Vanlı anneler: Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz

Vanlı anneler: Haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz

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