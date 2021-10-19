Van Valisi Mehmet Emin Bilmez muhtarlarla bir araya geldi

VAN (AA) - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla 13 ilçenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İskele Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Bilmez, muhtarlığın tarihi bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız muhtarlarla buluşmaya karar verdiği zaman birçok kişi, 'Siz bu ülkeyi muhtarlarla mı yöneteceksiniz?' diye eleştirdi. Daha sonra o eleştiri yapanlar dahil herkes toplumla iletişim halinde olan muhtarlarla buluşmaya başladı. Cumhurbaşkanımız, muhtarların toplumda, kamu yönetiminde daha ciddiye alınması için talimatlar verdi. Belediyelerde Muhtar Daire Başkanlıklarının, valiliklerde muhtarlarla ilgili birimlerin kurulması, bir vali yardımcısının muhtarlarla görevlendirilmesi, Muhtar Bilgi Sistemi'nin kurulması, tüm taleplerin elektronik ortamda alınması, muhtarlarımızın tüm idareciler tarafından muhatap alınması, dinlenmesi konusunda neredeyse bir çığır açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza muhtarların toplumdaki farkındalığını ve statüsünü artırmak için yaptıkları tüm hizmetlerden dolayı muhtarlar adına şükranlarımı sunuyorum."

AK Parti Van Milletvekili Arvas ise muhtarların kamu kurumlarıyla güzel diyaloglar geliştirdiğini bildirerek, "Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir Cumhurbaşkanı ve Başbakan muhtarları makamına davet edip onlarla hasbihal etmemişti. 20 yıldır Cumhurbaşkanımız tüm bölge muhtarlarıyla görüşüyor. AK Parti'den önceki dönemlerde muhtarlarımızın sigortası yapılmıyordu, maaşları yoktu. İktidarımız döneminde bu sorunlar giderildi." diye konuştu.

Muhtarların dile getirilen şarkılar eşliğinde halay çektiği programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.