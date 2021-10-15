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Van Valisi Bilmez, kente yatırım yapacak İzmirli yatırımcılarla buluştu

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van Valisi Bilmez, kente yatırım yapacak İzmirli yatırımcılarla buluştu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İzmirli tekstil kent yatırımcıları ile bir araya geldi.

VAN (AA) - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İzmirli tekstil kent yatırımcıları ile bir araya geldi.

Van Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak yatırımlarla ilgili Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) binasında toplantı gerçekleştiren Vali Bilmez, yatırımcılarla Van'nın potansiyeli hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kente yatırım yapmayı planlayan Narkonteks Firması Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay'dan firmanın çalışmaları, projeleri ve yatırımları hakkında bilgi alan Bilmez, kente gelecek tüm yatırımcılara destek olacaklarını söyledi.

Yatırım için Van'nın cazip bir kent olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, şunları kaydetti:

"Kentimiz özellikle son yıllarda aldığı teşviklerle yatırımcı için ideal bir yer olmuştur. Van'a yapılacak her yatırım geleceğimize, Türkiye'ye yapılacak olan bir yatırımdır. Onun için bizim ekipteki arkadaşlar, sizin ekiptenmiş gibi size yardımcı olacaktır. İstihdama ve ülke ekonomisine katkı sunan yatırımları kazançlı buluyoruz. Önceliğimiz rüştünü ispatlamış firmalarla çalışmak. Tekstil konusunda İzmir'i kendimize örnek aldık. İzmir'deki tekstil kültürünün buraya yerleşmesini istiyoruz. Açacağınız fabrika gençlerimiz için büyük bir nimet olacaktır. İnşallah başarılı olursunuz."

Toplantıya Vali Yardımcısı Furkan Duman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Narkonteks Firması Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay ile firma yönetimi, VANTSO, İŞKUR, SGK, YİKOP ile YYÜ'den ilgili kişiler katıldı.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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