Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın - Haberler
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Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel
Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın

İL Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan, 18-24 Eylül'de 100 bin kişide görülen vakaların haftalık haritasında Van'ın 'en iyi il' olmasına dikkat çekerken, ikinci doz aşılamada henüz istenilen düzeye gelinmediğini belirtti.

VAN (DHA) - İL Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan, 18-24 Eylül'de 100 bin kişide görülen vakaların haftalık haritasında Van'ın 'en iyi il' olmasına dikkat çekerken, ikinci doz aşılamada henüz istenilen düzeye gelinmediğini belirtti. Sünnetçioğlu, "Van'ın 'en iyi il' olmasının kesinlikle gevşemeye yol açmaması gerekiyor çünkü biz ikinci dozda istediğimiz orana henüz gelememişiz" dedi.

Vaka sayılarında sürekli dalgalanmaların yaşandığı Van, 18-24 Eylül'de, 100 bin kişide görülen 41,50 haftalık vaka sayısıyla Türkiye'de 'en iyi il' oldu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van'ın vaka sayısı bakımından en iyi konumda bulunduğunu ama bunun yeterli olmadığını söyledi. Aşılama oranına dikkat çeken Sünnetçioğlu, ikinci dozda iyi orana çıkılması gerektiğini belirterek, "Birinci dozda şu an yüzde 80 civarındayız. İkinci dozda yüzde 61'lerdeyiz ama bunu yeterli görmüyoruz. Daha fazla aşılama yaparak daha az insanın hasta olması ve mümkün olduğunca yoğun bakıma hastaneye Covid-19'dan dolayı hastaların yatmaması. Bunun için de iyi bir aşı oranını yakalamamız gerekiyor. Aşılamaya hız verirken vatandaşların maske kullanımına dikkat etmesi gerekiyor. Toplu etkinliklerden uzak durmaları, mümkün olduğunca el dezenfeksiyonu, kalabalık ortamlardan uzak durmalarını öneriyoruz. Van'ın 'en iyi il' olmasının kesinlikle gevşemeye yol açmaması gerekiyor çünkü biz ikinci dozda istediğimiz orana henüz gelememişiz. Biz iyi bir aşılama oranına ulaştıktan sonra rahat hareket edebiliriz. Şu an zamanı değil ve kesinlikle gevşeme olmaması gerekiyor. Herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. İkinci dozda yüzde 75 üzerine çıkmamız gerekiyor. En iyi olmamızdaki sebeplerden biri bizim çok iyi pandemi merkezimiz var. Pozitif vaka düştüğü an 2 dakika içinde sağlık personelimiz vakayı arıyor ve gereken tüm bilgilendirme yapılıyor. Yarım saat veya 1 saat içinde de filyasyon ekiplerimiz hastayı evinde muayene ediyor, ilacını verip önerilerde bulunuyor. Bunun dışında daha geniş çaplı çalışmalarla da bu başarıyı sağlıyoruz" diye konuştu.


Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın

Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın

Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın

Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın

Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın

Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın

Van Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu: En iyi il olmak gevşemeye yol açmasın

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri
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