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Van'ın İran sınırında erkek cesedi bulundu

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'ın İran sınırında erkek cesedi bulundu

Van'ın İran sınırındaki Özalp ilçesi kırsalında erkek cesedi bulundu.

ÖZALP, VAN (AA) - Van'ın İran sınırındaki Özalp ilçesi kırsalında erkek cesedi bulundu.

Aşağı Turgalı Mahallesi'ndeki Tamer Aydın Hudut Karakolu'nda görevli askerler, sınırda devriye gezerken yağışlar nedeniyle suyla dolan hendekteki kişiyi fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen erkeğe ait ceset, bulunduğu yerden çıkarılarak Özalp Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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