Van Gölü'nün gizemini çözmek için dalgıçlar yetiştiriyor

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, Van Gölü'nün gizemlerini ortaya çıkarmak amacıyla dalgıç yetiştirmeye karar verdi. Eğitim vermeye başlayan Birol "Adilcevaz'da geniş kapsamlı bir dalış okulu yaptırmayı düşünüyoruz" dedi.

Yıllardır farklı noktalarda dalışlar yaparak boyu 40 metreyi bulan mikrobiyalitleri (mercan), kale kalıntısı ve batık gemi gibi Van Gölü'nün derinliklerinde gizli kalanları bulan Adilcevaz Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı dalgıç Cumali Birol, şimdi de eğitim vermeye başladı. Van Gölü'nün gizemlerini ortaya çıkarmak için dalgıç yetiştirmek isteyen Birol, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yüzme havuzunda suda nefes kontrolü, atlama, ekipman tanıtımı ve dalış hareketleri konusunda eğitimler veriyor.

Profesyonel Dalış Eğitmeni Ahmet Bülent Şener de gençlere dalış eğitiminin verildiğini ifade ederek "Vatandaşlarımızın Van Gölü'nü, Van Denizi'ni Akdeniz gibi kullanılması için temel seviyede sportif alanda dalış eğitimi veriyoruz. Van Gölü'nün su altı güzelliklerini görmeleri, o duyguyu tatmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda 25 öğrencimiz var. Proje sonunda Adilcevaz ve çevresinde Van Gölü'ne dalmayan kalmayacak" diye konuştu.