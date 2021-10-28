VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI - Haberler
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VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Tuşba ilçesinin kırsal Adır Mahallesi'nde Van Gölü'nde hızla hareket eden canlı, cep telefonuyla görüntülendi.

TUŞBA, VAN (DHA) - VAN'ın Tuşba ilçesinin kırsal Adır Mahallesi'nde Van Gölü'nde hızla hareket eden canlı, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişiler, sırtının tırtıklı olduğunu belirttikleri canlının, 'Van Gölü canavarı' olduğunu öne sürdü.

Tuşba ilçesinin kırsal Adır Mahallesi'nde Van Gölü sahilinde gezintiye çıkanlar, gölde hareketlilik fark etti. Gölde hızla ilerleyen, siyah renkli ve sırtının tırtırlı olduğu öne sürülen canlı, görenleri heyecanlandırdı. Bu sırada araçla bölgeden geçenler, cep telefonuyla canlıyı görüntüledi. Araçtan inip sahile kadar inen grup, canlının 'Van Gölü canavarı' olduğunu öne sürdü.

Bir ara sahile iyice yaklaşan canlı, ardından açıklara ilerleyerek bir süre sonra gözden kayboldu.

VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI

VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI

VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI

VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI

VAN GÖLÜ'NDE 'CANAVAR' HEYECANI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar gerçeği öğrenince hayal kırıklığına uğradı

Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar gerçeği öğrenince hayal kırıklığına uğradı
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