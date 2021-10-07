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Van Devlet Tiyatrosu perdelerini sanatsevere açtı

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Kültür Sanat

Van Devlet Tiyatrosu perdelerini sanatsevere açtı Van Devlet Tiyatrosu, uzun bir aranın ardından salgın tedbirleri alınarak sanatseverleri yeniden ağırlamaya başladı.

VAN (İHA) - Van Devlet Tiyatrosu perdelerini sanatsevere açtı

VAN - Van Devlet Tiyatrosu, uzun bir aranın ardından salgın tedbirleri alınarak sanatseverleri yeniden ağırlamaya başladı.

Yeni sanat sezonuyla birlikte uzun bir aradan sonra seyircilerini salonda ağırlayan Van Devlet Tiyatrosu, ilk olarak "Üç Yaşam Bir Öykü" isimli oyunla seyirciyle buluştu. Devlet Tiyatrosu, 2021-2022 sezonunda koltukları sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenledi. İzleyiciler yeni dönemde, aşı kartlarını ya da aşı yaptırmayanların en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek girebiliyor. Oyunlar sergilendikten sonra da salonlar dezenfekte ediliyor.

"Bugün itibariyle oyunlarımız başladı"

İHA muhabirine konuşan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan, tüm dünyayı yaklaşık 2 yıldır sarsan pandemi nedeniyle uzun bir aradır seyircileriyle buluşamadıklarını belirtti. Süre içinde sadece yaz ayında açık havada bir festival düzenlediklerini hatırlatan Urgan, "Uzun bir aradan sonra seyircilerimizle bir araya gelmenin heyecanı içerisindeyiz. Bugün itibariyle oyunlarımız başladı. 'Üç Yaşam Bir Öykü' isimli oyunumuzla perdelerimizi açtık. Geçen sezondan devam eden oyunlarımız var. Yeni sezonda sağlık koşullarının elvermesini umuyoruz. En az 3 yetişkin oyunuyla ve bir çocuk oyunuyla seyircilerimizle bir arada olmak istiyoruz" dedi.

Tiyatro oyununu İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan ve vatandaşlar izledi.

Van Devlet Tiyatrosu perdelerini sanatsevere açtı

Van Devlet Tiyatrosu perdelerini sanatsevere açtı

Van Devlet Tiyatrosu perdelerini sanatsevere açtı

Van Devlet Tiyatrosu perdelerini sanatsevere açtı
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