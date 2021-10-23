Van depreminin 10. yılı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van depreminin 10. yılı

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van depreminin 10. yılı

Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayabaşı, mesajında, 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremlere karşı tedbirli olunması gerektiğini belirten Kayabaşı, şunları kaydetti:

"Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren devletimiz ve milletimiz büyük bir yardımlaşma ve dayanışma içerisine girerek yaraları kısa sürede sardı. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İlimizin ve ülkemizin bir daha bu tür afetlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp

11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp

 Son dakika... Ölümle tehdit eden kocası, otomobilinin camlarını kırdı

Son dakika... Ölümle tehdit eden kocası, otomobilinin camlarını kırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title