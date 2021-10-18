Van depreminde hayatını kaybedenler anısına Esrük Dağı'na tırmanış - Haberler
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Van depreminde hayatını kaybedenler anısına Esrük Dağı'na tırmanış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Van depreminde hayatını kaybedenler anısına Esrük Dağı'na tırmanış

Van Gölü Aktivistleri Derneği, 2011 yılında Erciş ve Van depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına Esrük Dağı'na tırmanış gerçekleştirecek.

VAN (İHA) - Van Gölü Aktivistleri Derneği, 2011 yılında Erciş ve Van depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına Esrük Dağı'na tırmanış gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, 2011 yılında Erciş ve Van'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir etkinlik düzenleyeceklerini ifade ederek, "Erciş ve Van depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısına, gönüllülerimiz tarafından Esrük Dağı'na tırmanış gerçekleştireceğiz. Erciş ve Van merkezli yıkıcı depremlerden dolayı iki merkez arasında yer alan Muradiye ilçesindeki Esrük Dağı seçildi. 23 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da tırmanış başlayacaktır. Bizler bu anlamda depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine tekrar tekrar sabırlar diliyoruz. Temennimiz, böylesine acı badirelerin tekrarlanmamasıdır. Doğal afetlerin yıkıcı etkisi unutulmamalıdır. Deprem öldürmez, ihmaller öldürür" dedi. - VAN

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Haber: Van depreminde hayatını kaybedenler anısına Esrük Dağı'na tırmanış - Haberler
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