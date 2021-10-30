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Van'daki su baskınlarına anında müdahale

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Van'daki su baskınlarına anında müdahale

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bazı mahallelerde su baskınlarına neden olurken, ekipler sular altına kalan ev ve iş yerlerine anında müdahale etti.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın merkez Tuşba ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış bazı mahallelerde su baskınlarına neden olurken, ekipler sular altına kalan ev ve iş yerlerine anında müdahale etti.

Van'da dün gece aşırı yağışlar sonrasında, Tuşba merkez ilçesine bağlı Beyüzümü, Seyrantepe ve İstasyon mahallesinde su taşkınları meydana geldi. Su taşkınları ihbarların alınmasından sonra Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Tuşba Kaymakamlığı, Tuşba Belediye Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ekipleri Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında harekete geçti. Ekipler bir taraftan çalışmalarını yürütürken, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşların yanında oldular. - VAN

Van'daki su baskınlarına anında müdahale

Van'daki su baskınlarına anında müdahale

Van'daki su baskınlarına anında müdahale

Van'daki su baskınlarına anında müdahale

Van'daki su baskınlarına anında müdahale

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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