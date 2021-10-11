Van'da yaylalarda otlatılan sürülerin

VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde çobanlar, yaylalarda otlattıkları küçükbaş hayvan sürülerini, hergün süt sağımı için 6 kilometre mesafedeki mahallelere getiriyor.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde binlerce küçükbaş hayvan, çobanlar tarafından köyün meralarına ve bölgedeki yüksek yaylalara götürülüyor.

Burada bir süre otlatıldıktan sonra mahalleye getirilen hayvanlar, sağımın ardından tekrar 6 kilometre uzaklıktaki mera ve yaylalara doğru yolculuğa çıkıyor.

Binlerce hayvanın dönüş yolculuğunun gün batımının kızıllığıyla bütünleşmesi eşsiz manzaraya sahne oluyor.