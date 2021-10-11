Van'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı - Haberler
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Van'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel
Van'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

VAN'da, polisin 4-10 Ekim'de düzenlediği operasyonlarda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 7,93 gram esrar ele geçirilirken, 25 şüpheli de gözaltına alındı.

VAN'da, polisin 4-10 Ekim'de düzenlediği operasyonlarda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram Sentetik Uyuşturucu, 7,93 gram esrar ele geçirilirken, 25 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Ekim'de peş peşe operasyon düzenledi. Operasyonlarda 383 kilo 211 gram eroin, 4 kilo 164 gram sentetik uyuşturucu, 7,93 gram esrar, 11,26 gram bonzai ve 32 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 25 şüpheli de gözaltına alındı.


Van'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Son Dakika Haberleri
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