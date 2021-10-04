Van'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da polis ekiplerince düzenlenen farklı operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince düzenlenen farklı operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Eylül - 03 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 131 kilo 709 gram eroin, 16 kilo 608 gram metamfetamin, 60 gram Afyon sakızı, 106 adet sentetik ecza ve 2 adet Ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 7 şüpheli şahıs hakkında ' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İş yeri basıp 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı

İş yeri basıp 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı

 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik

18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik

 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz genci sopayla döverek öldürdü

Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz genci sopayla döverek öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Bergen Pınar Deniz Şafak Sezer Seren Serengil
Spor Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Van'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:18:04. #1.17#