Van'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı - Haberler
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Van'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 25 projenin yer aldığı 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 25 projenin yer aldığı 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı.

Okul bahçesindeki fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Açılış sonrasında TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile ilgili açıklamada bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Saim Adanaş öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermenin yanı sıra bilimsel bakış açısı kazanmalarını ve proje yapma aşamalarını kavrayabilmelerini amaçladıklarını söyledi.

"Öğrencilerimiz düşüncelerini somutlaştırmak amacıyla projelerini gerçekleştirdiler"

Öğrenciler tarafından hazırlanan 25 projenin sergilendiğini ifade eden Adanaş, "TÜBİTAK tarafından fuarlarla ilgili bırakılan proje sınır 25 adet. 25 projemizin tamamı elemelerden geçmiş ve öğrencilerimiz hayallerini, düşüncelerini somutlaştırmak amacıyla projelerini gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizin yaptığı projeler gerçekten başarılı projeler. Yaklaşık 75 öğrencimiz bu projelerde görev aldı, 25'te öğretmenimiz görev almış bulunuyor, öğrencilerimizin heyecanı gözlerinden okunuyor, bizde bu heyecanlarına ortak olduk" dedi.

"Okulumuz projelerle anılacak"

Pandemi nedeniyle hazırlanıp sergilenemeyen projelerin tamamını bilim fuarında sergilediklerini belirten Adanaş, "Projelerde görev alan öğrencilerimizin bir kısmı mezun oldu. Mezun olan öğrencilerimizin yerine gelen arkadaşları bu projeleri üstlendiler. 2020 yılına ait yine 25 projemiz var, bu projelerimiz de mayıs ayında sergilenecek, her yıl katılımlar artarak devam ediyor. Artık okulumuzda proje başvuruları ve projelerde görev almak isteyen öğrencilerimize de özgüven geldiği için isteyerek bu projeleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar, her yıl bu öğrenci sayısında artış görünmekte, bundan sonra okulumuz projelerle anılacak" diye konuştu.

Van'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Van'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Van'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Van'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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