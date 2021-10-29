Van'da toprak altına gizlenmiş 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Van'da toprak altına gizlenmiş 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da toprak altına gizlenmiş 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde toprak altına gizlenmiş 11 kilo 931 gram eroin bulundu.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde toprak altına gizlenmiş 11 kilo 931 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, İpekyolu ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen zanlılarca uyuşturucu sakladığı bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenlendi.

Dedektör köpeklerle yapılan aramalarda, moloz yığınları arasında toprak altına gizlenmiş 24 pakette 11 kilo 931 gram eroin ele geçirildi.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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