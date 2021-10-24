Van'da toprağa gizlenmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Van'da toprağa gizlenmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da toprağa gizlenmiş 14 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 23 Ekim 2021 günü uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında Van Başkale ilçesi Özpınar Mahallesinde arazi araması yapıldı. Yapılan arazi aramasında toprağın altına gizlenmiş vaziyette 13 adet plastik kap içerisinde 14 kilogram metamfetamin ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam ediyor" denildi. - VAN

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