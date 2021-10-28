Van'da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Van'da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde tır ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde tır ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit-Gevaş karayolu üzerinde bulunan Çiçekli Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 AEK 273 plakalı Mercedes Actros marka tır ile 12 AN 360 plakalı Ford marka kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye polis, jandarma, sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlardan yola dökülen yağ ve yakıt, itfaiye ekipleri tarafından tazyikli su ile temizlendi. Kaza yapan araçlar olay yerinde kaldırıldıktan sonra kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ulaşıma açıldı. - VAN

Van'da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Van'da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Van'da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Van'da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Van'da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Van'da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Van'da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Van'da tır ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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