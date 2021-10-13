Van'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kavga, saat 12.00 sıralarında Gürpınar ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Bölgeye gelen çok sayıda polis, tarafları ayırırken, kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı. - VAN

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