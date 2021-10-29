Van'da tamamlanan polis lojmanları kullanıma sunuldu

VAN (AA) - Van'da yapımı tamamlanan polis lojmanları ve Yunus Timlerince kullanılacak araçların anahtar teslim töreni düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde personelin daha rahat görev yapabilmesi için Erciş'te 60, Muradiye'de 40 ve Saray'da 48 lojmanın tamamlandığını söyledi.

Personelin lojmanlara taşınmaya başladığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Ayrıca hem asayiş birimlerimiz hem de Yunus Timleri için de 8 tane araç bugün hizmete alındı. Başkale ilçemizde de hem lojman hem de idari bina yapımı da son aşamaya geldi. Lojmanların ilimize kazandırılmasında hem de araçların teşkilatımıza kazandırılmasından dolayı sayın Bakanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, il müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Lojmanların ve araçların teşkilatımız ve personelimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise 148 dairenin bulunduğu lojmanların bir yıl içerisinde tamamlandığını belirterek, yeni lojmanların ve araçların hayırlı olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından İlçe Emniyet Amirlerine lojmanların anahtarları teslim edildi.

Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra yeni alınan araçları inceledi.