VAN'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

VAN (DHA) - VAN'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Rögarlar tıkanınca cadde ve sokaklar su birikintisi ile doldu. İşyeri sahipleri ve sürücüler zor anlar yaşarken, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise binaların saçakları altına sığındı.

Van'da, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sonucu bazı rögarlar tıkanınca caddelerde su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşla, binaların saçakları altına sağınırken, esnaflar ise iş yerinin önündeki su birikintilerini tahliye etmeye çalıştı. Yağmura trafikte yakalanan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğü, şiddetli yağışların bugünden başlayıp yarın sabah saatlerine kadar Van merkez ilçeleri ve Özalp, Saray, Erciş, Muradiye, Çaldıran, Gürpınar ile Bitlis ve Muş'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.