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Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Ekim günü saat 08.30 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi kırsalında jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda 1 adet AK47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet M1 Amerikan piyade tüfeği, 1 adet mayon kutusu, 380 adet 7.62 mm Kaleşnikof ve M1 fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Başkale'de silah ve mühimmat ele geçirildi

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