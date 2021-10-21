Van'da öğrenciler Akdamar Adası'nı gezdi

VAN (AA) - Van'da ÇOGEP "Bizimle Gülümse Van" projesi kapsamında öğrencilere yönelik kültür gezisi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin sosyal ve kültürel çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ÇOGEP "Bizimle Gülümse Van" projesiyle Gürpınar ve Çatak ilçelerindeki 80 öğrenci ve 4 öğretmen, Akdamar Adası'na götürüldü.

Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine gelen talep üzerine mahalle muhtarının bilgisayarlarının bakımı yapıldı.

???????Ekipler, İskele ve Yalı Mahalle muhtarlıklarının hizmetlerde kullandıkları bilgisayarların bakımını Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünde yaptırdıktan sonra tekrar muhtarlara teslim etti.