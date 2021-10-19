Van'da 'Muhtarlar Günü' kutlandı

Tüm ülkede olduğu gibi Van'da da 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliği nedeniyle valilik bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Okunan İstiklal Marşı sonrası bir konuşma yapan Edremit ilçesinin Erdemkent Mahalle Muhtarı Teoman Bicek, muhtarların köy ve mahalle yönetiminin başı ve devletin temsilcisi olduğunu belirtti. Muhtar, köy ve mahalle seçmeni tarafından 5 yıllık bir süre için seçildiğini anımsatan Muhtar Bicek, "Muhtarın, köy tüzel kişiliğinin yürütme organı olması sebebiyle köyle ilgili görevleri, devletin köydeki işlevleri temsilcisi olması nedeniyle de devletle ilgili bulunmaktadır. Bizler hizmetle beraber aynı zamanda birer temsil makamıyız. Temsil makamının kendine göre ciddi zorlukları var. Geçmişten bu yana muhtarlarımız çok zor şartlar altında çalıştı. Hatta bu işe külfet gözü ile bakıldı. Çok eskiden mahallede, köyde muhtarlık yapacak insan bulunamazdı, aday çıkmazdı. Çünkü hiçbir talebi yerine getirilmezdi. Şimdi ise her sözü dikkate alınan ve her haklı talebi zamanında yerine getirilen bir muhtarlık makamı var" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, muhtarları makamında ağırladı.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, vali yardımcıları, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. - VAN