Van'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı (3)

VAN (DHA) - 8 AY TAKİBE ALINDI

Van'da MİT ve polisin ortak operasyonuyla suçüstü yakalanan 2'si İran ajanı 8 kişinin, yaklaşık 8 ay boyunca büyük bir gizlilik içerisinde teknik ve fiziki olarak takip edildikleri belirtildi. Gizlilik içerisinde sürdürülen çalışmanın ardından, şüphelilerin M.A.'yı kaçırmaya teşebbüs etmesiyle operasyon için düğmeye basıldı. Benzerine film senaryolarında rastlanabilecek operasyonla 8 kişi Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde gözaltına alındı.

Van'da gözaltına alınan 2'si İran ajanı 8 kişinin, 8 gün boyunca gözaltında kaldıkları öğrenildi. Yapılan sorgulamanın ardından 4 Ekim'de mahkemeye sevk edilen 8 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri belirlendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri