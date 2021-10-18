Van'da 'Key'li aramada 61 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 61 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Dron ve narkotik arama köpeği Key'in de kullanıldığı operasyonda arazide arama-tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan aramada arazide iki çuvalda 61 kilo eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.