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Van'da kar ve sis nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Van'da kar ve sis nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun sis ve kar nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun sis ve Kar nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Van-Bahçesaray kara yolunda kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde araçlarına zincir takarak ilerleyebildi. Yola zincirsiz çıkanlar da uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Sürücülerden Mevlüt Aslan, AA muhabirine, yağışa hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "Bahçesaray'a gidecektim ama kardan dolayı ilerleyemiyorum. Mecbur zincir takacağım. Yol gerçekten çok kötü. Kısa sürede çok kar yağdı. Bunu beklemiyorduk." dedi.

Yolculardan Mehmet Çok ise "Bahçesaray'dan Van'a gideceğiz. Arabamızda zincir olmadığı için Karabet Geçidi'ni aşamadık. Yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz. İlçeden zincir istedik. Zincir taktıktan sonra inşallah gideceğiz." diye konuştu.

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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