Van'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
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Van'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Van'da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesinden, Van istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 49 D 4971 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, İpekyolu'nun Erçek Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

???????Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, burada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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