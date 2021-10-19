Van'da İspiriz Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde İspiriz Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 600 metre yüksekliğindeki İspiriz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Yağışla dağın zirvesi beyaza büründü.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 700 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de kardan dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.