Van'da İspiriz Dağı'nın zirvesi beyaza büründü - Haberler
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Van'da İspiriz Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

AA / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Van'da İspiriz Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Van'ın Başkale ilçesinde İspiriz Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde İspiriz Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 600 metre yüksekliğindeki İspiriz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Yağışla dağın zirvesi beyaza büründü.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 700 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de kardan dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'da İspiriz Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Van'da İspiriz Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Van'da İspiriz Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Van'da İspiriz Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri
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