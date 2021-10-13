Van'da İranlı eski askeri kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 şüpheli yakalandı (1)

VAN (DHA) - VAN'da ikamet eden İranlı eski asker M.A.'yı İran'a kaçırmak üzere kente gelen ikisi İran ajanı toplam 8 kişi, MİT ve Van İl emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül'de gerçekleştirdiği ortak operasyonla suçüstü yakalandı.

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