Van'da İranlı eski askeri kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 şüpheli yakalandı (1)
VAN'da ikamet eden İranlı eski asker M.A.'yı İran'a kaçırmak üzere kente gelen ikisi İran ajanı toplam 8 kişi, MİT ve Van İl emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül'de gerçekleştirdiği ortak operasyonla suçüstü yakalandı.
VAN (DHA) - VAN'da ikamet eden İranlı eski asker M.A.'yı İran'a kaçırmak üzere kente gelen ikisi İran ajanı toplam 8 kişi, MİT ve Van İl emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül'de gerçekleştirdiği ortak operasyonla suçüstü yakalandı.
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MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti
Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika haber... Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı.