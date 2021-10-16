Van'da, iki operasyonda 104 kilo eroin ve 130 kilo sıvı asetik anhidrit ele geçirildi - Haberler
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Van'da, iki operasyonda 104 kilo eroin ve 130 kilo sıvı asetik anhidrit ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Van'da, iki operasyonda 104 kilo eroin ve 130 kilo sıvı asetik anhidrit ele geçirildi

VAN'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde, polisin teknik takip sonucu durdurduğu araçta narkotik köpeğin yardımıyla yapılan aramada 104 kilo 500 gram eroin ile bir adreste 130 kilo 400 gram sıvı asetik anhidrit ele geçirildi.

İPEKYOLU, VAN (DHA) - VAN'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde, polisin teknik takip sonucu durdurduğu araçta narkotik köpeğin yardımıyla yapılan aramada 104 kilo 500 gram eroin ile bir adreste 130 kilo 400 gram sıvı asetik anhidrit ele geçirildi. Her iki olayla ilgili toplam 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afganistan'da üretilip İran üzerinden yurda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, ihbar üzerine takibe aldığı bir aracı İpekyolu ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu. Araçta narkotik köpeğin yardımıyla yapılan aramada 104 kilo 500 gram eroin ile geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde ise yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılmak üzere Afganistandan getirilen 130 kilo 400 gram sıvı asetik anhidrit ele geçirildi.

Her iki operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Van'da, iki operasyonda 104 kilo eroin ve 130 kilo sıvı asetik anhidrit ele geçirildi

Van'da, iki operasyonda 104 kilo eroin ve 130 kilo sıvı asetik anhidrit ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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