Van'da iki bölümlü dükkanda 73 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Van'da iki bölümlü dükkanda 73 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
Van'da iki bölümlü dükkanda 73 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde iki bölümlü dükkanda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Edremit ilçesinde iki bölümlü dükkanda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Kurubaş Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla "şok evi" diye tabir edilen M.S.E'ye ait demir kapılı iki bölümlü boş dükkanda arama gerçekleştirdi.

Aramada, evdeki 73 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Afganistanlılar, jandarmadaki işlemleri sonrası ilgili kurumlara teslim edildi.

Dükkan sahibi M.S.E. ile V.E. ve M.Y. gözaltına alındı.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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