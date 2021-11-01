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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak cep telefonu ve kozmetik ürün ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak cep telefonu ve kozmetik ürün ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 25 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 9 adet cep telefonu ve 4 bin 397 adet kozmetik ürün ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 2 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

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