Van'da gümrük kaçağı külçe gümüş ile cep telefonları ele geçirildi - Haberler
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Van'da gümrük kaçağı külçe gümüş ile cep telefonları ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Van'da gümrük kaçağı külçe gümüş ile cep telefonları ele geçirildi

VAN'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarları ile külçe gümüş ve sigaralar ele geçirildi.

VAN'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı cep telefonları ve aksesuarları ile külçe gümüş ve sigaralar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesindeki evde kaçak malzemeler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Evdeki aramada gümrük kaçağı 519 cep telefonu, 24 külçe gümüş (99 kilo 940 gram), 497 cep telefonu aksesuarı ile 140 paket sigara ele geçirildi. Soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


Van'da gümrük kaçağı külçe gümüş ile cep telefonları ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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