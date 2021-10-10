Van'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünleri satan ve nakledenlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçede durdurulan minibüste yapılan aramada yolculardan F.K'nin elindeki poşette gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı, cep telefonları Van Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.