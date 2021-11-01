Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı

VAN (AA) - Van'da düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 25-31 Ekim tarihleri arasında il genelinde 4 operasyon gerçekleştiren ekipler, 7 şüpheli hakkında işlem yaptı.

??????? Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 94 bin 528 lira ceza verildi.

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