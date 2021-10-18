Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

VAN (AA) - Van'da düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8'i yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 11-17 Ekim tarihleri arasında il genelinde 9 operasyon gerçekleştiren ekipler, 8'i yabancı uyruklu 18 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 73 bin 839 lira ceza verildi, 4 araca el konuldu.