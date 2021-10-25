Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

AA / Necat Hazar - Haberler | Güncel
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

VAN (AA) - Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, il genelinde 18-24 Ekim tarihlerinde 8 operasyon düzenleyen ekipler, biri yabancı uyruklu 20 şüpheli hakkında işlem yaptı.

???????Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör tutuklandı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 272 bin 264 lira ceza verildi, 4 araca el konuldu.???????

AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title