Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

VAN (AA) - Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, il genelinde 18-24 Ekim tarihlerinde 8 operasyon düzenleyen ekipler, biri yabancı uyruklu 20 şüpheli hakkında işlem yaptı.

???????Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör tutuklandı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere 272 bin 264 lira ceza verildi, 4 araca el konuldu.???????