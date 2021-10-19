VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Haberler
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VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde sabahtan itibaren başlayan kar yağışının şiddeti, öğle saatlerinde arttı.

VAN (DHA) - Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde sabahtan itibaren başlayan Kar yağışının şiddeti, öğle saatlerinde arttı. Kar yağışı nedeniyle Van ve Bahçesaray yönüne gelen bazı sürücüler, yolda kalırken, bölgede etkili olan sis de görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede Karayolları ekipleri, çalışma başlattı.

VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

VAN'DA, EREK DAĞI'NA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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