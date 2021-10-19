Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2) - Haberler
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Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi de kar yağışıyla bembeyaz oldu.

VAN (DHA) - Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi de Kar yağışıyla bembeyaz oldu. 4- 5 Şubat 2020'de çığ düşmeleri nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı bölgede yağan karla sürücüler, zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının ani düşüşüyle Van'ın Bahçesaray ilçesindeki dağlar da beyaza büründü. Geçen yıllarda kar nedeniyle kara yolunun 4 ay kapalı kaldığı Karabet Geçidi'nin yakınındaki dağların zirvesi, beyaz örtüyle kaplandı. Görentaş Jandarma Karakolu'ndan ekipler ise Bahçesaray yönüne giden sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Behçet DALMAZ/ VAN,


Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

Van'da, Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı (2)

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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