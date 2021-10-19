Van'da. Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Van'da. Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Van'da. Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

VAN'da dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

VAN'da dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini Kar yağışına bıraktı. 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte dün akşam etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 3 bin 200 metre yüksekliğe sahip Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen Erek Dağı, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.


Van'da. Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Van'da. Erek Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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