Van'da depremin 10'uncu yılında anma ve tatbikat

VAN (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ile Van depreminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi, deprem tatbikatı yaptı. Tatbikatı, anma programlarına katılmak üzere Van'a gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki de izledi.

23 Ekim 2011'deki Van depreminin 10'uncu yılı nedeniyle Tuşba ilçesinde bulunan AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesinde anma programı düzenlendi. Program, ilk depremde hayatını kaybeden 604 kişi için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), başta olmak üzere ilgili kurumların katılımıyla tatbikat düzenlendi. Tatbikatta ekipler, senaryo gereği yıkılan binanın enkazında özel eğitimli köpekle yaralıyı bulmak için arama yaptı. İtfaiye ekipleri ise evde çıkan yangına müdahale edip, içeride kalanı kurtararak, ambulansa bindirdi. Gerçeği aratmayan tatbikat, izleyenlerden alkış aldı. Tatbikatı, anma programlarına katılmak üzere Van'a gelen Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki; Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulillah Arvas ile birlikte izledi