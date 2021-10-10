Alınan son dakika bilgisine göre Van'da deprem oldu. Kandilli ve AFAD verilerine göre kaç büyüklüğünde ve nerede deprem olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Van'da deprem mi oldu? Son Dakika Van'da deprem 2021! Kandilli Van'da deprem oldu! Nerede deprem oldu? Van Arısu'da deprem mi oldu? Mollkasım'da deprem mi oldu? Van Gölü'nde deprem! Ölü ve yaralı var mı?Merkez üssü nedir? Van'dadeprem mi oldu? Van'dakaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: VAN'DA DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesine göre Van'da, saat 18.44'de en büyüğü 3.5 olan deprem meydana gelmiştir. En son deprem ise 19.14'da 1.9 büyüklüğündedir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SON DAKİKA: AFAD DEPREM LİSTESİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor. AFAD'A göre Van'da saat 18.44'de en büyüğü 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

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