Van'da deprem mi oldu? Son Dakika Van'da deprem 2021! Kandilli Van'da deprem oldu! - Haberler
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Van'da deprem mi oldu? Son Dakika Van'da deprem 2021! Kandilli Van'da deprem oldu!

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Van'da deprem mi oldu? Son Dakika Van'da deprem 2021! Kandilli Van'da deprem oldu!

Alınan son dakika bilgisine göre Van'da deprem oldu. Kandilli ve AFAD verilerine göre kaç büyüklüğünde ve nerede deprem olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Van'da deprem mi oldu? Son Dakika Van'da deprem 2021! Kandilli Van'da deprem oldu! Nerede deprem oldu? Van Arısu'da deprem mi oldu? Mollkasım'da deprem mi oldu? Van Gölü'nde deprem! Ölü ve yaralı var mı?

Alınan son dakika bilgisine göre Van'da deprem oldu. Kandilli ve AFAD verilerine göre kaç büyüklüğünde ve nerede deprem olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Van'da deprem mi oldu? Son Dakika Van'da deprem 2021! Kandilli Van'da deprem oldu! Nerede deprem oldu? Van Arısu'da deprem mi oldu? Mollkasım'da deprem mi oldu? Van Gölü'nde deprem! Ölü ve yaralı var mı?Merkez üssü nedir? Van'dadeprem mi oldu? Van'dakaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

Kandilli Rasathanesine göre Van'da, saat 18.44'de en büyüğü 3.5 olan deprem meydana gelmiştir. En son deprem ise 19.14'da 1.9 büyüklüğündedir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

Van'da deprem mi oldu? Son Dakika Van'da deprem 2021! Kandilli Van'da deprem oldu!

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberler i ile vatandaşlara güncel deprem haberler i vermeye devam ediyor. AFAD'A göre Van'da saat 18.44'de en büyüğü 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

Van'da deprem mi oldu? Son Dakika Van'da deprem 2021! Kandilli Van'da deprem oldu!

Herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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